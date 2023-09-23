Росія атакувала вночі Одещину ракетами "Онікс", є влучання - Гуменюк

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"Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одещини, але це відкрита територія. Критичних руйнувань і травмованих немає", — зазначила вона.

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За словами Гуменюк, ворог почав дуже активно атакувати з повітря і це стала практика для росіян, коли вони не мають успіху на полі бою, тоді намагаються тероризувати мирне населення.

Це очевидний спосіб тиснути на людей, підкреслила Наталя Гуменюк.

Додамо

У ніч на 23 вересня у Дніпрі пролунали вибухи.

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