Росія атакувала вночі Одещину ракетами "Онікс", є влучання - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У ніч на 23 вересня Одещина зазнала ракетного удару. Окупанти застосовували надзвукові ракети "Онікси", запущені з тимчасово окупованого Криму. Про це в ефірі єдиного марафону повідомила начальниця пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає УНН.
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"Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одещини, але це відкрита територія. Критичних руйнувань і травмованих немає", — зазначила вона.
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За словами Гуменюк, ворог почав дуже активно атакувати з повітря і це стала практика для росіян, коли вони не мають успіху на полі бою, тоді намагаються тероризувати мирне населення.
Це очевидний спосіб тиснути на людей, підкреслила Наталя Гуменюк.
Додамо
У ніч на 23 вересня у Дніпрі пролунали вибухи.
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