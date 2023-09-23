Россия атаковала ночью Одесскую область ракетами "Оникс", есть попадания - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В ночь на 23 сентября Одесская область подверглась ракетному удару. Оккупанты применяли сверхзвуковые ракеты "Ониксы", запущенные с временно оккупированного Крыма. Об этом в эфире единого марафона сообщила начальница пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает УНН.
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"Две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области, но это открытая территория. Критических разрушений и травмированных нет", — отметила она.
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По словам Гуменюк, враг начал очень активно атаковать с воздуха и это уже практика для россиян, когда они не имеют успеха на поле боя, тогда пытаются терроризировать мирное население.
Это очевидный способ давить на людей, подчеркнула Наталья Гуменюк.
Добавим
В ночь на 23 сентября в Днепре прогремели взрывы.
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