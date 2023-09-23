У Дніпрі пролунали вибухи

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Станом на 05.20 повітряна тривога пролунала у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях і на Луганщині.

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Актуальну мапу тривог в Україні можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо

російські війська завдали ракетного удару по Кременчуку. Як наслідок - десятки людей постраждали.