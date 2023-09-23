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Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 118019 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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12 марта, 14:19 • 134754 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

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Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 170328 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 123183 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130721 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

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Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 149675 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 156891 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 161081 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 158842 просмотра
Актуальное
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

Киев • УНН

 • 1690160 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного. В области объявлена воздушная тревога, передает УНН.

Детали

По состоянию на 05:20 воздушная тревога прозвучала в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях и в Луганской области.

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Актуальную карту тревог в Украине можно просмотреть по ссылке.

Напомним

российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу. Как следствие – десятки людей пострадали.

Украинские Национальные Новости

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