В Днепре прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного. В области объявлена воздушная тревога, передает УНН.
Детали
По состоянию на 05:20 воздушная тревога прозвучала в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях и в Луганской области.
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Актуальную карту тревог в Украине можно просмотреть по ссылке.
Напомним
российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу. Как следствие – десятки людей пострадали.