Ракетный удар рф по Кременчугу: один человек погиб, еще 15 - пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу. Известно, что в результате удара пострадали 15 человек, среди которых один ребенок. Еще один человек погиб, сообщает начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает УНН.
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“По состоянию на сейчас известно о 15 людях, которые получили ранения, из них – один ребенок. Еще один человек погиб”, - сообщил Лунин.
Напомним
Враг нанес ракетные удары по Кременчугу, есть попадания в гражданскую инфраструктуру.