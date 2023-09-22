Ракетный удар рф по Кременчугу: один человек погиб, еще 15 - пострадали

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу. Известно, что в результате удара пострадали 15 человек, среди которых один ребенок. Еще один человек погиб, сообщает начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает УНН.

Цитата

“По состоянию на сейчас известно о 15 людях, которые получили ранения, из них – один ребенок. Еще один человек погиб”, - сообщил Лунин.

Напомним

Враг нанес ракетные удары по Кременчугу, есть попадания в гражданскую инфраструктуру. 

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