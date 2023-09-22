Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку: за попередніми даними, є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку, є влучання в цивільну інфраструктуру. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає УНН.
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"Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку. Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією є загиблі та поранені", - написав Лунін.
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За його словами, на місці працюють всі відповідні служби.
"Деталі згодом", - резюмував Лунін.
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Як повідомляв УНН, у Кременчуці було чутно звуки вибуху.