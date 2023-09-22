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Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку: за попередніми даними, є загиблі та поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку, є влучання в цивільну інфраструктуру. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає УНН.

Цитата

"Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку. Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією є загиблі та поранені", - написав Лунін.

Додамо

За його словами, на місці працюють всі відповідні служби.

"Деталі згодом", - резюмував Лунін.

Раніше

Як повідомляв УНН, у Кременчуці було чутно звуки вибуху.

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