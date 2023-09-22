Враг нанес ракетные удары по Кременчугу: по предварительным данным, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Враг нанес ракетные удары по Кременчугу, есть попадания в гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Дмитрий Лунин, передает УНН.
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"Враг нанес ракетные удары по Кременчугу. Одну ракету сбили силы ПВО. К сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации, есть погибшие и раненые", - написал Лунин.
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По его словам, на месте работают все соответствующие службы.
"Детали позже", - резюмировал Лунин.
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Как сообщал УНН, в Кременчуге были слышны звуки взрыва.