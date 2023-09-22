Ракетний удар рф по Кременчуку: одна людина загинула, ще 15 - постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. російські війська завдали ракетного удару по Кременчуку. Наразі відомо, що внаслідок удару постраждало 15 людей, серед яких одна дитина. Ще одна людина загинула, повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає УНН.
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“Станом на зараз відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина. Ще одна людина загинула”, - повідомив Лунін.
Нагадаємо
Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку, є влучання в цивільну інфраструктуру.