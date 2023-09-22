Ракетний удар рф по Кременчуку: одна людина загинула, ще 15 - постраждали

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“Станом на зараз відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина. Ще одна людина загинула”, - повідомив Лунін.

Нагадаємо

Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку, є влучання в цивільну інфраструктуру.