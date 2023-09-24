В Одессе прогремела серия взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Одессе прогремела серия взрывов, сообщают корреспонденты Общественного. В городе и области объявлена воздушная тревога, передает УНН.
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По данным Воздушных Сил, в направлении Одесской области двигаются ударные беспилотники типа Shahed. Дроны могут изменять курс.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер написал в телеграмме, чтобы жители Одесской области не игнорировали воздушную тревогу и находились в укрытиях к отбою.
По состоянию на 00:15 воздушная тревога объявлена в Киеве, северных, центральных, восточных и южных областях. Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть по ссылке.
Напомним
В ночь на 23 сентября Одесщина потерпела ракетный удар. Оккупанты применяли сверхзвуковые ракеты "Ониксы", запущенные из временно оккупированного Крыма.