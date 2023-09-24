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10:29 • 9173 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 87992 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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10 марта, 10:58 • 161721 просмотра
Актуальное
В Одессе прогремела серия взрывов

В Одессе прогремела серия взрывов

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Одессе прогремела серия взрывов, сообщают корреспонденты Общественного. В городе и области объявлена воздушная тревога, передает УНН

Подробности

По данным Воздушных Сил, в направлении Одесской области двигаются ударные беспилотники типа Shahed. Дроны могут изменять курс.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер написал в телеграмме, чтобы жители Одесской области не игнорировали воздушную тревогу и находились в укрытиях к отбою.

По состоянию на 00:15 воздушная тревога объявлена в Киеве, северных, центральных, восточных и южных областях. Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть по ссылке.

Напомним

В ночь на 23 сентября Одесщина потерпела ракетный удар. Оккупанты применяли сверхзвуковые ракеты "Ониксы", запущенные из временно оккупированного Крыма.

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