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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне ударили по припортовой инфраструктуре Одессы, постражала женщина

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. Есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА, Олег Кипер, передает УНН

Детали 

Отмечается, что в нежилой высотке в Одессе вспыхнул пожар. Он был оперативно ликвидирован.

Также зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района.

В Одессе в результате взрывной волны пострадал один гражданский человек. Женщина получила повреждения осколками, сейчас получает всю необходимую помощь в местной больнице. 

Преступления российских террористов фиксируют правоохранительные органы.

Напомним, в ночь на понедельник, в Одессе раздавались звуки взрывов. 

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