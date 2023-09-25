россияне ударили по припортовой инфраструктуре Одессы, постражала женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. Есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА, Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в нежилой высотке в Одессе вспыхнул пожар. Он был оперативно ликвидирован.
Также зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района.
В Одессе в результате взрывной волны пострадал один гражданский человек. Женщина получила повреждения осколками, сейчас получает всю необходимую помощь в местной больнице.
Преступления российских террористов фиксируют правоохранительные органы.
Напомним, в ночь на понедельник, в Одессе раздавались звуки взрывов.