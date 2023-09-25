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Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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10 марта, 10:58 • 162130 просмотра
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За сутки произошло 32 боевых столкновений на фронте - Генштаб

За сутки произошло 32 боевых столкновений на фронте - Генштаб

Киев • УНН

 • 102230 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Силы обороны Украины продолжают вести оборону на востоке и юге, также продолжается наступательная операция ВСУ на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения на фронте, сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

Отмечается, что авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск Украины нанесено поражение по двум зенитно-ракетным комплексам, четырем артиллерийским средствам и складу боеприпасов россиян.

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Добавим

В ночь на 25 сентября силы ПВО сбили 19 "шахедов" и 11 "Калибров", которыми россияне атаковали Украину. 

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