За сутки произошло 32 боевых столкновений на фронте - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Силы обороны Украины продолжают вести оборону на востоке и юге, также продолжается наступательная операция ВСУ на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения на фронте, сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
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Отмечается, что авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск Украины нанесено поражение по двум зенитно-ракетным комплексам, четырем артиллерийским средствам и складу боеприпасов россиян.
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Добавим
В ночь на 25 сентября силы ПВО сбили 19 "шахедов" и 11 "Калибров", которыми россияне атаковали Украину.