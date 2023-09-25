Пограничники рассказали об "охоте" на Купянщине в сотрудничестве с ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Госпогранслужба на своей странице в Telegram рассказала об успешной операции по уничтожению врага, которую провели защитники на границе с россией в Харьковской области, передает УНН.
Детали
В Купянском районе Харьковщины разведчики бригады «Стальной кордон» обнаружили попытки рашистов укрепиться вблизи границы. Строя линию фортификаций на российской стороне, захватчики проникли и территорию Украины и начали возводить свои укрепления.
"Когда количество приблуд достигло около полутора десятков, пограничники совместно с танкистами ВСУ вытеснили врага за пределы государственной границы. Нескольких ликвидировали пограничные снайперы, а беглецов догнал огонь танков и минометов", - говорится в сообщении.
Дополнение
Российские оккупанты обстреляли утром Купянск на Харьковщине. Повреждено хозяйственное сооружение. Об этом сообщил в понедельник председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Силы обороны Украины продолжают вести оборону на востоке и юге, также продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения на фронте.
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