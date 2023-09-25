Куп'янськ зранку обстріляли окупанти, є пошкодження - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Російські окупанти обстріляли зранку Куп'янськ на Харківщині. Пошкоджено господарчу споруду. Про це повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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«Сьогодні зранку, близько 6:30, ворог обстріляв місто Куп'янськ, пошкоджено господарчу споруду, сталася пожежа. Без постраждалих», - написав Синєгубов у Telegram.
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Він повідомив, що протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.
«Зокрема, під ворожими ударами перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Козача Лопань, Дворічна, Синельникове та інші населені пункти, село Чернещина Ізюмського району зазнало авіаційного удару. У районі сіл Голубівка, Благодатівка, Синельникове та Курилівка Куп'янського району через ворожі обстріли сталися пожежі, горіли ліси та трава в полях», - повідомив Синєгубов.
Також він зазначив, що у селищі Козача Лопань Харківського району обстрілом пошкоджено інфраструктуру.
Доповнення
Поблизу села Андріївка Ізюмського району на Харківщині в полі підірвався на міні КамАЗ. 62-річний водій отримав поранення.