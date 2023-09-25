Купянск утром обстреляли оккупанты, есть повреждения - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Российские оккупанты обстреляли утром Купянск в Харьковской области. Повреждено хозяйственное сооружение. Об этом сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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«Сегодня утром, около 6:30, враг обстрелял город Купянск, повреждена хозяйственная постройка, произошел пожар. Без пострадавших», - написал Синегубов в Telegram.
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Он сообщил, что в течение минувших суток враг продолжал обстреливать населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.
«В частности, под вражескими ударами находились Купянск, Волчанск, Казачья Лопань, Двуречная, Синельниково и другие населенные пункты, село Чернещина Изюмского района подверглось авиационному удару. В районе сел Голубовка, Благодатовка, Синельниково и Куриловка Купянского района из-за вражеских обстрелов произошли пожары, горели леса и трава в полях», - сообщил Синегубов.
Также он отметил, что в поселке Казачья Лопань Харьковского района обстрелами повреждена инфраструктура.
Дополнение
Вблизи села Андреевка Изюмского района в Харьковской области в поле подорвался на мине КамАЗ. 62-летний водитель получил ранения.