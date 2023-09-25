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Купянск утром обстреляли оккупанты, есть повреждения - ОВА

Купянск утром обстреляли оккупанты, есть повреждения - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Российские оккупанты обстреляли утром Купянск в Харьковской области. Повреждено хозяйственное сооружение. Об этом сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

«Сегодня утром, около 6:30, враг обстрелял город Купянск, повреждена хозяйственная постройка, произошел пожар. Без пострадавших», - написал Синегубов в Telegram.

Детали

Он сообщил, что в течение минувших суток враг продолжал обстреливать населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

«В частности, под вражескими ударами находились Купянск, Волчанск, Казачья Лопань, Двуречная, Синельниково и другие населенные пункты, село Чернещина Изюмского района подверглось авиационному удару. В районе сел Голубовка, Благодатовка, Синельниково и Куриловка Купянского района из-за вражеских обстрелов произошли пожары, горели леса и трава в полях», - сообщил Синегубов.

Также он отметил, что в поселке Казачья Лопань Харьковского района обстрелами повреждена инфраструктура.

Дополнение

Вблизи села Андреевка Изюмского района в Харьковской области в поле подорвался на мине КамАЗ. 62-летний водитель получил ранения.

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