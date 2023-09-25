Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 276 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 276 270 осіб, 4667 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 276 270 (+420) осіб,
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- танків ‒ 4667 (+5),
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- бойових броньованих машин ‒ 8927 (+13),
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- артилерійських систем – 6260 (+27),
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- РСЗВ – 791 (+2),
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- засобів ППО ‒ 533 (+2),
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- літаків – 315 (+0),
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- гелікоптерів – 316 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4895 (+7),
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- крилатих ракет ‒ 1518 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 20 (+0),
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- підводних човнів - 1 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8746 (+12),
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- спеціальної техніки ‒ 918 (+4).
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Доповнення
За добу відбулося 32 бойових зіткнень на фронті.