Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 276 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 276 270 человек, 4667 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.09.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 276 270 (+420) человек,
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- танков - 4667 (+5),
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- боевых бронированных машин - 8927 (+13),
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- артиллерийских систем – 6260 (+27),
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- РСЗВ – 791 (+2),
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- средств ПВО - 533 (+2),
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- самолетов – 315 (+0),
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- вертолетов – 316 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4895 (+7),
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- крылатых ракет - 1518 (+0),
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- кораблей/катеров - 20 (+0),
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- подводных лодок - 1 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8746 (+12),
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- специальной техники - 918 (+4).
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Дополнение
За сутки произошло 32 боевых столкновений на фронте.