Українські прикордонники підняли Державний прапор в так званій "сірій зоні" Харківщини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. На Харківщині бійці прикордонного загону «Сталевий кордон» підняли український прапор в населених пунктах Строївка та Тополі, повідомляє Держприкордонслужба України, пише УНН.
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«Бійці «Сталевого Кордону» підняли український прапор в населених пунктах Строївка та Тополі», - йдеться у повідомленні у Telegram.
Населені пункти знаходяться на кордоні з рф у так званій «сірій зоні». Після деокупації Харківської області на цю територію ніхто не заходив через замінування.
«Зараз прикордонники проклали безпечний шлях та підняли Державний Прапор України», - додали у відомстві.
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