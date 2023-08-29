Українські військові на лівобережжі Херсонщини встановили прапор України - ЗМІ

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“На лівому березі, біля Олешек наші військові урочисто з Державним гімном встановили прапор України”, — написав Риженко у Facebook.

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На відео українські військовослужбовці — Андрій та Іван.

Вони підняли прапор України на одній з будівель на територія садового кооперативу “Шляховик” біля тимчасово окупованих Олешок.

Українські військові хотіли “дати зрозуміти окупантам, що ті вдерлися на українську землю, яка буде звільнена від загарбників”.

Додамо

24 серпня мережею поширилось відео українського прапора в окупованому Бердянську.