В окупованому Бердянську мойорить український прапор - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Мережею поширилось відео українського прапора. Telegram-канал "Бердянськ сьогодні" стверджує, що майорить жовто-блакитний символ України в окупованому Бердянську, передає УНН.
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"Український прапор також сьогодні над окупованим Бердянськом", - прокоментовано відео.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, напередодні, воїни 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине, що на одному з найгарячіших напрямків – Мелітопольському.
Сьогодні українські захисники в Херсоні підняли в небо величезний український прапор та запустили на лівий берег Дніпра. На тимчасово окуповану територію. Як "сигнал всім нашим, що Україна повернеться".
У Верховну Раду урочисто внесли той самий прапор, який вносили вперше у пленарну залу 24 серпня 1991 року після ухвалення Акту проголошення незалежності України.
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