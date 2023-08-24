В оккупированном Бердянске развивается украинский флаг - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В сети распространилось видео украинского флага. Telegram-канал "Бердянск сегодня" утверждает, что развевается желто-голубой символ Украины в оккупированном Бердянске, передает УНН.
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"Украинский флаг также сегодня над оккупированным Бердянском", - прокомментировали видео.
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Как ранее сообщал УНН, наканунеи, воины 47 отдельной механизированной бригады установили флаг Украины в селе Роботино, что на одном из самых горячих направлений – Мелитопольском.
Сегодня украинские защитники в Херсоне подняли в небо огромный украинский флаг и запустили на левый берег Днепра. На временно оккупированную территорию. Как "сигнал всем нашим, что Украина вернется".
В Верховную Раду торжественно внесли тот самый флаг, который вносили впервые в пленарный зал 24 августа 1991 года после принятия Акта провозглашения независимости Украины.
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