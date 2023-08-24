У Верховну Раду внесли прапор, який вносили вперше у пленарну залу 24 серпня 1991 року
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Верховну Раду сьогодні урочисто внесли той самий прапор, який вносили вперше у пленарну залу 24 серпня 1991 року після ухвалення Акту проголошення незалежності України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, передає УНН.
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«Святкову частину закінчили внесенням саме того прапору, який внесли у пленарну залу 24 серпня 1991 року після ухвалення Акту проголошення незалежності України», - написав Железняк та виклав відео.
Доповнення
Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають 32-у річницю Незалежності своєї держави. І вдруге поспіль святкування Дня Незалежності України відбувається на фоні повномасштабної російської агресії. УНН вибрав 32 знакові історичні події, які кардинально змінили життя громадян.
З Днем Незалежності також привітали Україну верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європарламенту Роберта Мецола.
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Світові зірки українського походження привітали Україну з Днем Незалежності. Вони зачитали українською мовою вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну".
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з 32-ою річницею незалежності України, і подякував українським військовим, їх родинам, вчителям, лікарям та медикам за те, що допомагають наближати перемогу нашої держави.
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