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До Дня Незалежності: світові зірки зачитали вірш "Любіть Україну”

Київ • УНН

 • 872348 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Світові зірки українського походження привітали Україну з Днем Незалежності. Вони зачитали українською мовою вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну". Відео зʼявилося на платформі UNITED24, повідомляє УНН.

Деталі

Зірки-амбасадори UNITED24 записали ролики, на яких українською читають вірш "Любіть Україну".

Привітали українців Міша Коллінз, Кетрін Винник, Скотт Келлі, Мішель Азанавічус, Лієв Шрайбер, Іванна Сахно, Марк Стронг Андрій Шевченко та Олександр Усик.

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