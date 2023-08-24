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Президент і перша леді долучилися до "Молитви за Україну" в Софійському соборі

Президент і перша леді долучилися до "Молитви за Україну" в Софійському соборі

Київ • УНН

 • 847367 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь у «Молитві за Україну» в Софійському соборі в столиці, повідомили у четвер в Офісі Президента, пише УНН.

Деталі

"З нагоди Дня Незалежності України Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь в урочистому заході «Молитва за Україну», що відбувся в Софійському соборі в Києві", - ідеться у повідомленні.

Разом із президентським подружжям до заходу приєдналися представники церков і релігійних організацій.

Камерний хор виконав твір «Отче наш». Після завершення пролунали короткі молитви за Україну й виступи предстоятелів церков і керівників релігійних організацій.

Володимир Зеленський подякував представникам духовенства за їхні молитви та слова підтримки.

«Вітаю вас із Днем Незалежності України. Бажаю всім нам перемоги», – сказав Глава держави, звертаючись до учасників заходу.

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Перед цим Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять захисників нашої держави, які загинули в російсько-українській війні. Президентське подружжя поклало квіти до Стіни пам’яті біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. Під час церемонії вишикувалась рота почесної варти, пролунали звуки сурми.

Володимир та Олена Зеленські вшанували пам’ять героїв хвилиною мовчання.

Президент України також ушанував пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Від імені Глави держави встановлено кошик квітів до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в столиці.

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