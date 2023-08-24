"Ми всі зробили так, що коли один говорить "Слава Україні!", весь світ відповідає "Героям слава!" - Зеленський

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"Всі, хто довів: усі потрібні, усі важливі – і люди, і дії, і слова. Бо ми всі зробили так, що коли один говорить: "Слава Україні!", весь світ відповідає: "Героям слава!", - наголосив очільник держави.

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Він нагадав, що коли минулої зими Україна пережила масовані ракетні атаки, енергетики цілодобово працювали й повертали світло попри повітряні тривоги та обстріли.

"Але, на жаль, є родини, які не дочекалися додому батька, сина, брата… Звичайного електрика, працівника ремонтної бригади, рятувальника, поліцейського, пожежника… Всіх, хто загинув під час виконання службових обов’язків. Хто допоміг зробити найважливіше – не дозволив російській темряві зламати нас, нашу державу, нашу свободу, нашу незалежність", - сказав він.

Зеленський також висловив вдячність тим, "про кого поки не можна говорити в новинах", та тим, хто виробляє українське озброєння - "лелеки", "фурії", "нептуни", "корсари", "стугни" - для знищення ворога: "І коли ми пишаємося, що потопили флагман ворожого флоту – крейсер "Москва", коли радіємо влучанням по Кримському мосту, тоді ми дякуємо й тим, про кого зараз теж не скажеш, імен не назвеш, але про кого в майбутньому напишуть книжки, обов’язково знімуть кіно. Про тих, кого я нагороджую закритими указами й хто здійснює найскладніші операції. Дякую вам! Ви всі важливі!".

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Він також подякував українцям, які допомагають розміновувати українські території, аграріям, хто попри обстріли засіває поля та доставляє врожай по країні; тим, хто везе українське зерно, аби у світі не було голоду. Зеленський у промові також зауважив, що важливі ті, хто працюють та дають роботу іншим, українські волонтери, спортсмени, культурні діячі.

"Важливий кожен, хто пережив окупацію. Хто тримав на площах український прапор. Хто досі в окупації, але тримає наш стяг так, щоб окупант не знайшов. Хто чекав і хто дочекається України. Кого було поранено, хто втратив кінцівки, але не втратив себе. І головне, що ми всі тебе не втратили. Хто пережив полон. У кого забрали свободу, але не волю. Хто не втратив України в собі. Хто повернувся й продовжує битись. І ті, хто повернеться. Обов’язково", - підкреслив очільник держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні привітав український народ з Днем Незалежності України.