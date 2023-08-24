"Мы все сделали так, что когда один говорит "Слава Украине!", весь мир отвечает "Героям слава!" - Зеленский

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"Все, кто доказал: все нужны, все важны – и люди, и действия, и слова. Потому что мы все сделали так, что когда один говорит: "Слава Украине!", весь мир отвечает: "Героям слава!", - подчеркнул глава государства.

Детали

Он напомнил, что когда прошлой зимой Украина пережила массированные ракетные атаки, энергетики круглосуточно работали и возвращали свет, несмотря на воздушные тревоги и обстрелы.

"Но, к сожалению, есть семьи, которые не дождались домой отца, сына, брата… Обычного электрика, работника ремонтной бригады, спасателя, полицейского, пожарного… Всех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей’обязанностей. Кто помог сделать самое важное – не позволил российской тьме сломать нас, наше государство, нашу свободу, нашу независимость", - сказал он.

Зеленский также выразил благодарность тем, "о ком пока нельзя говорить в новостях", и тем, кто производит украинское вооружение - "аисты", "фурии", "нептуны", "корсары", "стугны" - для уничтожения врага: "И когда мы гордимся, что потопили флагман вражеского флота – крейсер "Москва", когда радуемся попаданию по Крымскому мосту, тогда мы благодарим и тех, о ком сейчас тоже не скажешь, имен не назовешь, но о ком в будущем напишут книги, обязательно’снимут кино. О тех, кого я награждаю закрытыми указами и кто проводит сложнейшие операции. Спасибо вам! Вы все важны!".

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Он также поблагодарил украинцев, которые помогают разминировать украинские территории, аграриев, кто несмотря на обстрелы засевает поля и доставляет урожай по стране; тех, кто везет украинское зерно, чтобы в мире не было голода. Зеленский в речи также отметил, что важны те, кто работают и дают работу другим, украинские волонтеры, спортсмены, культурные деятели.

"Важен каждый, кто пережил оккупацию. Кто держал на площадях украинский флаг. Кто до сих пор в оккупации, но держит наш флаг так, чтобы оккупант не нашел. Кто ждал и кто дождется Украины. Кто был ранен, кто потерял конечности, но не потерял себя. И главное, что мы все тебя не потеряли. Кто пережил плен. У кого забрали свободу, но не свободу. Кто не потерял Украину в себе. Кто вернулся и продолжает сражаться. И те, кто вернется. Обязательно", - подчеркнул глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении поздравил украинский народ с Днем Независимости Украины.