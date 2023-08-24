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Президент и первая леди присоединились к "Молитве за Украину" в Софийском соборе

Президент и первая леди присоединились к "Молитве за Украину" в Софийском соборе

Киев • УНН

 • 847362 просмотра

Киев. 24 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в «Молитве за Украину» в Софийском соборе в столице, сообщили в четверг в Офисе Президента, пишет УНН.

Детали

"Ро случаю Дня Независимости Украины Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в торжественном мероприятии «Молитва за Украину», состоявшемся в Софийском соборе в Киеве", - говорится в сообщении.

Вместе с президентскими супругами к мероприятию присоединились представители церквей и религиозных организаций.

Камерный хор исполнил произведение «Отче наш». После завершения прозвучали короткие молитвы за Украину и выступления предстоятелей церквей и руководителей религиозных организаций.

Владимир Зеленский поблагодарил представителей духовенства за их молитвы и слова поддержки.

«Поздравляю Вас с Днем Независимости Украины. Желаю всем нам Победы», – сказал Глава государства, обращаясь к участникам мероприятия.

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Перед этим Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память защитников нашего государства, погибших в российско-украинской войне. Президентские супруги возложили цветы к стене памяти возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве. Во время церемонии выстроилась рота почетного караула, раздались звуки сурьмы.

Владимир и Елена Зеленские почтили память героев минутой молчания.

Президент Украины также почтил память активистов, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

От имени Главы государства установлена корзина цветов к Памятному кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в столице.

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