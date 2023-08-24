Ко Дню Независимости: мировые звезды зачитали стихотворение "Любите Украину"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Мировые звезды украинского происхождения поздравили Украину с Днем Независимости. Они зачитали на украинском языке стихотворение Владимира Сосюры "Любіть Україну". Видео появилось на платформе UNITED24, сообщает УНН.
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Звезды-амбассадоры UNITED24 записали ролики, на которых на украинском читают стихотворение "Любіть Україну".
Поздравили украинцев Миша Коллинз, Кэтрин Винник, Скотт Келли, Мишель Азанавичус, Лиев Шрайбер, Иванна Сахно, Марк Стронг, Андрей Шевченко и Александр Усик.
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