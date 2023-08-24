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19:26 • 32065 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 88874 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 103710 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 104245 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 98591 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 89092 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109042 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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В Верховную Раду внесли флаг, который вносили впервые в пленарный зал 24 августа 1991 года

Киев • УНН

 • 729436 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В Верховную Раду сегодня торжественно внесли тот самый флаг, который вносили впервые в пленарный зал 24 августа 1991 года после принятия Акта провозглашения независимости Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.

Цитата

«Праздничную часть закончили внесением именно того флага, который внесли в пленарный зал 24 августа 1991 года после принятия Акта провозглашения независимости Украины», - написал Железняк и выложил видео.

Дополнение

Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают 32-ю годовщину Независимости своего государства. И второй раз подряд празднование Дня Независимости Украины происходит на фоне полномасштабной российской агрессии. УНН выбрал 32 знаковых исторических события, которые кардинально изменили жизнь граждан.

С Днем Независимости также поздравили Украину верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберта Мецола.

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Мировые звезды украинского происхождения поздравили Украину с Днем Независимости. Они зачитали на украинском языке стихотворение Владимира Сосюры "Любіть Україну".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 32-й годовщиной независимости Украины, и поблагодарил украинских военных, их семьи, учителей, врачей и медиков за то, что помогают приближать победу нашего государства.

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