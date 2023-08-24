В Верховную Раду внесли флаг, который вносили впервые в пленарный зал 24 августа 1991 года
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Верховную Раду сегодня торжественно внесли тот самый флаг, который вносили впервые в пленарный зал 24 августа 1991 года после принятия Акта провозглашения независимости Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.
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«Праздничную часть закончили внесением именно того флага, который внесли в пленарный зал 24 августа 1991 года после принятия Акта провозглашения независимости Украины», - написал Железняк и выложил видео.
Дополнение
Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают 32-ю годовщину Независимости своего государства. И второй раз подряд празднование Дня Независимости Украины происходит на фоне полномасштабной российской агрессии. УНН выбрал 32 знаковых исторических события, которые кардинально изменили жизнь граждан.
С Днем Независимости также поздравили Украину верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберта Мецола.
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Мировые звезды украинского происхождения поздравили Украину с Днем Независимости. Они зачитали на украинском языке стихотворение Владимира Сосюры "Любіть Україну".
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 32-й годовщиной независимости Украины, и поблагодарил украинских военных, их семьи, учителей, врачей и медиков за то, что помогают приближать победу нашего государства.
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