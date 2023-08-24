В Верховную Раду внесли флаг, который вносили впервые в пленарный зал 24 августа 1991 года

Цитата

«Праздничную часть закончили внесением именно того флага, который внесли в пленарный зал 24 августа 1991 года после принятия Акта провозглашения независимости Украины», - написал Железняк и выложил видео.

Дополнение

Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают 32-ю годовщину Независимости своего государства. И второй раз подряд празднование Дня Независимости Украины происходит на фоне полномасштабной российской агрессии. УНН выбрал 32 знаковых исторических события, которые кардинально изменили жизнь граждан.

С Днем Независимости также поздравили Украину верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберта Мецола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент и первая леди присоединились к "Молитве за Украину" в Софийском соборе

Мировые звезды украинского происхождения поздравили Украину с Днем Независимости. Они зачитали на украинском языке стихотворение Владимира Сосюры "Любіть Україну".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 32-й годовщиной независимости Украины, и поблагодарил украинских военных, их семьи, учителей, врачей и медиков за то, что помогают приближать победу нашего государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Праздник свободных людей": Зеленский в видеообращении поздравил украинцев с Днем Независимости