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В Херсоні підняли в небо величезний український прапор та запустили на лівий берег Дніпра

В Херсоні підняли в небо величезний український прапор та запустили на лівий берег Дніпра

Київ • УНН

 • 1352343 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Українські захисники підняли у небо на чорно-червоних кульках величезний прапор України, який полетів на лівий берег Херсону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сили оборони півдня України.

Цитата

"В Херсоні підняли в небо величезний український прапор та запустили на лівий берег Дніпра. На тимчасово окуповану територію. Сигнал всім нашим, що Україна повернеться», - йдеться у повідомленні.

Додамо

Сьогодні у Верховну Раду урочисто внесли той самий прапор, який вносили вперше у пленарну залу 24 серпня 1991 року після ухвалення Акту проголошення незалежності України.

В українському Криму знову замайорів державний прапор. Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що в окупованому Криму уночі пройшла спільна спецоперація ГУР МО України за підтримки ВМС ЗСУ.

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