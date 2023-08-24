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19:26 • 33104 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 91176 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 103956 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 104472 просмотра

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13 марта, 10:29 • 89564 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109132 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсоне подняли в небо огромный украинский флаг и запустили на левый берег Днепра

Киев • УНН

 • 1352342 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинские защитники подняли в небо на черно-красных шариках огромный флаг Украины, который полетел на левый берег Херсона. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Цитата

"В Херсоне подняли в небо огромный украинский флаг и запустили на левый берег Днепра. На временно оккупированную территорию. Сигнал всем нашим, что Украина вернется», - говорится в сообщении.

Добавим

Сегодня в Верховную Раду торжественно внесли тот самый флаг, который вносили впервые в пленарный зал 24 августа 1991 года после принятия Акта провозглашения независимости Украины.

В украинском Крыму снова взвился государственный флаг. Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что в оккупированном Крыму ночью прошла совместная спецоперация ГУР МО Украины при поддержке ВМС ВСУ.

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