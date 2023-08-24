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"В Херсоне подняли в небо огромный украинский флаг и запустили на левый берег Днепра. На временно оккупированную территорию. Сигнал всем нашим, что Украина вернется», - говорится в сообщении.

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Сегодня в Верховную Раду торжественно внесли тот самый флаг, который вносили впервые в пленарный зал 24 августа 1991 года после принятия Акта провозглашения независимости Украины.



В украинском Крыму снова взвился государственный флаг. Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что в оккупированном Крыму ночью прошла совместная спецоперация ГУР МО Украины при поддержке ВМС ВСУ.

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