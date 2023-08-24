В Херсоне подняли в небо огромный украинский флаг и запустили на левый берег Днепра
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинские защитники подняли в небо на черно-красных шариках огромный флаг Украины, который полетел на левый берег Херсона. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Силы обороны юга Украины.
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"В Херсоне подняли в небо огромный украинский флаг и запустили на левый берег Днепра. На временно оккупированную территорию. Сигнал всем нашим, что Украина вернется», - говорится в сообщении.
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Сегодня в Верховную Раду торжественно внесли тот самый флаг, который вносили впервые в пленарный зал 24 августа 1991 года после принятия Акта провозглашения независимости Украины.
В украинском Крыму снова взвился государственный флаг. Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что в оккупированном Крыму ночью прошла совместная спецоперация ГУР МО Украины при поддержке ВМС ВСУ.
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