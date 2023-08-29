Украинские военные на левобережье Херсонщины установили флаг Украины - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В сети появилось видео, как на временно оккупированном левом берегу Херсонщины, возле Олешек, украинские военные под гимн установили флаг Украины. Видео опубликовал журналист Константин Рыженко, сообщает УНН.
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“На левом берегу, возле Олешек наши военные торжественно с Государственным гимном установили флаг Украины”, — написал Рыженко в Facebook.
Детали
На видео украинские военнослужащие — Андрей и Иван.
Они подняли флаг Украины на одном из зданий на территория садового кооператива “Шляховик” возле временно оккупированных Олешек.
Украинские военные хотели “дать понять оккупантам, что те вторглись на украинскую землю, которая будет освобождена от захватчиков”.
Добавим
24 августа в сети распространилось видео украинского флага в оккупированном Бердянске.