Украинские военные на левобережье Херсонщины установили флаг Украины - СМИ

Цитата

“На левом берегу, возле Олешек наши военные торжественно с Государственным гимном установили флаг Украины”, — написал Рыженко в Facebook.

Детали

На видео украинские военнослужащие — Андрей и Иван.

Они подняли флаг Украины на одном из зданий на территория садового кооператива “Шляховик” возле временно оккупированных Олешек.

Украинские военные хотели “дать понять оккупантам, что те вторглись на украинскую землю, которая будет освобождена от захватчиков”.

Добавим

24 августа в сети распространилось видео украинского флага в оккупированном Бердянске.