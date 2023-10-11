Появилось видео, как ВСУ метко уничтожают российскую САУ
Киев • УНН
Киев. 11 октября. УНН. Украинские бойцы уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку с помощью артиллерии. Видео, как это произошло, опубликовал в Telegram командующий Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского, передает УНН.
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Командующий Сухопутными войсками написал, что вражеская самоходная артиллерийская установка была уничтожена бойцами 40 отдельной артиллерийской бригады.
Ранее мы сообщали, как на Харьковщине пограничники уничтожили два вражеских комплекса "Муром-П".
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