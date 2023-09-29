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29 березня, 17:57 • 192231 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 245821 перегляди

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 251820 перегляди

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29 березня, 07:30 • 222142 перегляди

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28 березня, 18:00 • 177149 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 174846 перегляди

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Підрозділ ЗСУ "Очі" знищив два російські танки

Підрозділ ЗСУ "Очі" знищив два російські танки

Київ • УНН

 • 714046 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські військові здійснюють контрнаступ, зокрема знищують ворожі танки. Відео командувач розмістив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

Деталі

За даними Сирського група "Асгард" підрозділу "Очі" у взаємодії з 93-ю бригадою "Ганси" та 3-ю окремою штурмовою бригадою "Крила" знищили російські танки.

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Нагадаємо

НАТО тестує нові системи боротьби з дронами, та планує затвердити восени новий стандарт.

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