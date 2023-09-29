Підрозділ ЗСУ "Очі" знищив два російські танки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські військові здійснюють контрнаступ, зокрема знищують ворожі танки. Відео командувач розмістив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
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За даними Сирського група "Асгард" підрозділу "Очі" у взаємодії з 93-ю бригадою "Ганси" та 3-ю окремою штурмовою бригадою "Крила" знищили російські танки.
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НАТО тестує нові системи боротьби з дронами, та планує затвердити восени новий стандарт.