Подразделение ВСУ "Глаза" уничтожило два российских танка
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский показал, как украинские военные осуществляют контрнаступление, в частности уничтожают вражеские танки. Видео командующий разместил в своем телеграмм-канале, передает УНН.
Детали
По данным Сырского группа "Асгард" подразделения "Глаза" во взаимодействии с 93-й бригадой "Гансы" и 3-й отдельной штурмовой бригадой "Крылья" уничтожили российские танки.
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Напомним
НАТО тестирует новые системы борьбы с дронами, и планирует утвердить осенью новый стандарт.