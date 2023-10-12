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Рота АХІЛЛЕС знищила ворожої техніки на майже 6 млн доларів

Рота АХІЛЛЕС знищила ворожої техніки на майже 6 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів уразила чотири одиниці ворожої техніки на Бахмутському напрямку. Про у телеграмі повідомив командир роти Юрій Федоренко, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що захисники влучили у БМП-2 вартістю 150 тисяч доларів, ВАТ (КамАЗ), танк Т-80 за 4 мільйони доларів та САУ 2С9 за 1,6 мільйона доларів.

Захисники також закликали донатити на FPV-камікадзе, які зараз вкрай необхідні по всій лінії фронту, як в наступальних діях, так і в обороні.

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Довідка

Рота артилерійської аеророзвідки «Ахіллес» належить до 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка. 92 окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка — формування механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України. Дислокується у с. Клугино-Башкирівка, Харківська область. Бригада створена у 2000 році. Бригада має почесну назву на честь Івана Сірка — кошового отамана Запорізької Січі у XVII столітті.

Українські Національні Новини

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