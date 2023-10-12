За сутки россияне выпустили по Херсонщине 500 снарядов, ранены четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. За сутки 11 октября российские военные 98 раз атаковали Херсонщину, выпустили 500 снарядов по области, 12 — по областному центру. Об этом в Telegram сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.
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Для обстрелов российские военные используют различные виды вооружения: минометы, артиллерию, "Грады", танки, ПТРК, авиацию и беспилотники.
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"Российские снаряды попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здание учебного заведения в Бериславском районе и территорию кладбища в Херсонском районе. Четыре человека травмированы", написал Прокудин.
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