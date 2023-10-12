Чернобаевка ночью подверглась вражескому обстрелу, есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Российские войска в ночь на 12 октября обстреляли жилой сектор Чернобаевки в Херсонской области, известно об одном погибшем, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"Ночью оккупанты обстреляли Чернобаевку. Под удар попал жилой сектор. По предварительной информации, погиб 70-летний мужчина", - написал Прокудин в Telegram.
По его словам, детали ничего террора устанавливаются.
Напомним
За сутки россияне выпустили по Херсонской области 500 снарядов, ранены четыре человека.