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Чернобаевка ночью подверглась вражескому обстрелу, есть жертва

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Российские войска в ночь на 12 октября обстреляли жилой сектор Чернобаевки в Херсонской области, известно об одном погибшем, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Цитата

"Ночью оккупанты обстреляли Чернобаевку. Под удар попал жилой сектор. По предварительной информации, погиб 70-летний мужчина", - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, детали ничего террора устанавливаются.

Напомним

За сутки россияне выпустили по Херсонской области 500 снарядов, ранены четыре человека.

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