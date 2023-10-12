Херсонщина: россияне атаковали село Никольское, травмирован мужчина - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Россияне под вечер атаковали село Никольское. Это Херсонская область. Там ранения получил местный житель. О последствиях обстрела сообщили в Херсонской ОВА, передает УНН.
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“Под вечер оккупанты обстреляли село. Травмы получил мужчина 1948 года рождения”, — сообщили в пресс-службе областной военной администрации Херсонщины.
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У мужчины, который получил ранения, незначительные повреждения. Поэтому в госпитализации он не нуждался, — сообщили в ОВА.
Армия РФ ударила по Никильскому сегодня во второй половине дня. О разрушениях в селе информации пока нет.
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Напомним
Ранее УНН писал, о том что Председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин призвал семьи с детьми выехать с территорий, которые чаще всего под российскими обстрелами.