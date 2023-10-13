По Херсону россияне выпустили 49 снарядов, область обстреляли 100 раз, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 100 раз, известно о двух погибших людях, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Цитата
"За минувшие сутки противник совершил 100 обстрелов, выпустив 553 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, СПГ, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 49 снарядов", - написал Прокудин в Telegram.
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания учебных заведений в Херсоне и Херсонском районе; медицинское учреждение и завод в Херсоне; предприятие в Бериславском районе.
"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения, из них - 1 ребенок", - сообщил Прокудин.
Дополнение
12 октября россияне атаковали село Никольское.