Херсон под вражеским обстрелом, в центре города слышны взрывы - ГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Херсон сегодня в очередной раз оказался под обстрелом российских войск, звуки взрывов раздаются в центре города, сообщил в пятницу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
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"Херсон под вражеским обстрелом! Взрывы слышны в центре города! Не выходите без надобности на улицу! Оставайтесь в безопасных местах!" - написал Мрочко в Telegram.
Напомним
12 октября по Херсону россияне выпустили 49 снарядов, область обстреляли 100 раз, есть жертвы.