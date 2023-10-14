На Херсонщине погибла женщина, которая во время вражеского обстрела находилась на балконе дома
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Сегодня во время обстрела российскими оккупантами Бериславского района погибла женщина, которая находилась на балконе дома. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, пишет УНН.
Отмечается, что обстрел произошел около четырех часов дня.
“По данным следствия, 14 октября около 16:00 российские войска в очередной раз обстреляли Бериславский район Херсонской области. Один из снарядов попал вблизи жилого дома. В это время на балконе находилась женщина, которая получила осколочные ранения несовместимые с жизнью”, — говорится в сообщении прокуратуры.
Данные о других пострадавших уточняются.
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