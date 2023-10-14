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Оккупанты атаковали Херсон: в прибрежных районах раздавались взрывы - МВА

Киев • УНН

 • 417936 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Оккупанты в очередной раз наносят удары по Херсону с временно оккупированного левого берега. Об этом сообщает председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН

Оккупанты атаковали Херсон: в прибрежных районах раздавались взрывы - МВА

Цитата

"Враг в очередной раз за сегодня атакует Херсон! В прибрежных районах города раздаются взрывы", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что обстрел ведется с временно оккупированного левого берега.

Дополнение 

Сегодня во время обстрела российскими оккупантами Бериславского района погибла женщина, которая находилась на балконе дома.

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