Оккупанты атаковали Херсон: в прибрежных районах раздавались взрывы - МВА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Оккупанты в очередной раз наносят удары по Херсону с временно оккупированного левого берега. Об этом сообщает председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.
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"Враг в очередной раз за сегодня атакует Херсон! В прибрежных районах города раздаются взрывы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел ведется с временно оккупированного левого берега.
Дополнение
Сегодня во время обстрела российскими оккупантами Бериславского района погибла женщина, которая находилась на балконе дома.