Оккупанты атаковали Херсон: в прибрежных районах раздавались взрывы - МВА

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"Враг в очередной раз за сегодня атакует Херсон! В прибрежных районах города раздаются взрывы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел ведется с временно оккупированного левого берега.

Дополнение

Сегодня во время обстрела российскими оккупантами Бериславского района погибла женщина, которая находилась на балконе дома.