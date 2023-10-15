Оккупанты атаковали Херсонщину ночью: получил ранения пожилой мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Из-за ночных обстрелов армии рф территории Херсонской области тяжелые ранения получил пожилой мужчина. Об этом сообщает Херсонская ОВА в Telegram, пишет УНН.
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“Около 1 часа ночи оккупанты ударили по Кизомысу. Под огонь попал 79-летний местный житель”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что его с тяжелыми травмами госпитализировали. Медики провели операцию и продолжают бороться за его жизнь.
Детали
В течение субботы россияне совершили 107 обстрелов, выпустив 622 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, АГС, СПГ, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 45 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения, дом культуры, почту и магазин в Херсонском районе; предприятие и территорию рынка в Херсоне.
Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 - получили ранения.
Напомним
Оккупанты в очередной раз нанесли удары по Херсону с временно оккупированного левого берега.