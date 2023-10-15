С разницей в 30 минут: оккупанты сбросили две управляемые бомбы возле объекта критической инфраструктуры в Херсоне

Цитата

"Около часа назад с разницей в 30 минут военными рф с СУ-34 был нанесен авиаудар, предварительно 2 КАБ, в районе объекта критической инфраструктуры в Херсоне!" - написал Мрочко в Telegram.

По его словам, россия продолжает терроризировать мирное население громады.

Напомним

В Херсоне прогремел мощный взрыв. Сразу после этого в некоторых районах города пропало электричество, есть перебои с водой.