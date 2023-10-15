С разницей в 30 минут: оккупанты сбросили две управляемые бомбы возле объекта критической инфраструктуры в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Оккупанты нанесли авиаудар в районе объекта критической инфраструктуры в Херсоне. Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
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"Около часа назад с разницей в 30 минут военными рф с СУ-34 был нанесен авиаудар, предварительно 2 КАБ, в районе объекта критической инфраструктуры в Херсоне!" - написал Мрочко в Telegram.
По его словам, россия продолжает терроризировать мирное население громады.
Напомним
В Херсоне прогремел мощный взрыв. Сразу после этого в некоторых районах города пропало электричество, есть перебои с водой.