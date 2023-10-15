Херсон снова под обстрелом: в результате очередного "прилета" повреждены линии электропередач
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Оккупанты продолжают атаковать Херсон с временно оккупированного левобережья. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
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"Армия рф продолжает атаковать Херсон с временно оккупированного левобережья! Вследствие очередного прилета снова повреждены линии электропередач", - сообщил Мрочко.
По его словам, по состоянию на сейчас, обесточен центр города, проводятся ремонтные работы.
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