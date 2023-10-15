росіяни обстріляли селище на Херсонщині: зафіксовано близько 28 влучань
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. російські війська з ранку продовжують обстрілювати населені пункти Херсонської області. Приблизно 28 разів вгатили по селищу Золота Балка, повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.
Цитата
“окупанти вкрили вогнем Золоту Балку. Зафіксовано близько 28 «прильотів». Було влучання у приватний будинок і господарські споруди. Також пошкоджено будівлю дитячого садка”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Близько 10 години окупанти знову обстріляли Херсонщину з авіації - скинули понад 10 керованих авіабомб. За даними ОВА, окупанти випустили дві керовані авіабомби по передмістю Херсона.
Є влучання у житлові будинки й об'єкт інфраструктури.Ще 11 КАБ випущені по чотирьох населених пунктах Бериславського району.
Також окупанти продовжують атакувати Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя. Внаслідок чергового "прильоту" пошкоджені лінії електропередач.