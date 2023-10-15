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россияне обстреляли поселок на Херсонщине: зафиксировано около 28 попаданий

Киев • УНН

 • 274577 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. российские войска с утра продолжают обстреливать населенные пункты Херсонской области. Примерно 28 раз ударили по поселку Золотая Балка, сообщает Херсонская ОВА, пишет УНН.

россияне обстреляли поселок на Херсонщине: зафиксировано около 28 попаданий

Цитата

“оккупанты укрыли огнем Золотую Балку. Зафиксировано около 28 «прилетов». Было попадание в частный дом и хозяйственные постройки. Также повреждено здание детского сада”, - говорится в сообщении.

Дополнение

Около 10 часов оккупанты снова обстреляли Херсонщину из авиации - сбросили более 10 управляемых авиабомб. По данным ОВА, оккупанты выпустили две управляемые авиабомбы по пригороду Херсона.

Есть попадания в жилые дома и объект инфраструктуры. 11 КАБ выпущены по четырем населенным пунктам Бериславского района.

Также оккупанты продолжают атаковать Херсон с временно оккупированного левобережья. Вследствие очередного "прилета" повреждены линии электропередач. 

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