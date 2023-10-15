россияне обстреляли поселок на Херсонщине: зафиксировано около 28 попаданий

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“оккупанты укрыли огнем Золотую Балку. Зафиксировано около 28 «прилетов». Было попадание в частный дом и хозяйственные постройки. Также повреждено здание детского сада”, - говорится в сообщении.

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Около 10 часов оккупанты снова обстреляли Херсонщину из авиации - сбросили более 10 управляемых авиабомб. По данным ОВА, оккупанты выпустили две управляемые авиабомбы по пригороду Херсона.

Есть попадания в жилые дома и объект инфраструктуры. 11 КАБ выпущены по четырем населенным пунктам Бериславского района.

Также оккупанты продолжают атаковать Херсон с временно оккупированного левобережья. Вследствие очередного "прилета" повреждены линии электропередач.