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росія втратить 4 мільярди доларів зібраних з податків, через повернення під вибори субсидій на нафтопереробку

Київ • УНН

 • 195566 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Поспішне відновлення росією “послаблених” субсидій для нафтопереробників напередодні виборів, обійдеться державному бюджету не тільки в 400 мільярдів рублів (4,3 мільярда доларів) у вигляді субсидій цього року, але й одноразово в 350 мільярдів рублів у вигляді податків. Про це свідчать розрахунки зроблені аналітиками Reuters, передає УНН.

росія втратить 4 мільярди доларів зібраних з податків, через повернення під вибори субсидій на нафтопереробку

Цитата

"Результат показує, наскільки складно за п’ять місяців до президентських виборів фінансувати стрімкі витрати на війну в Україні, одночасно намагаючись субсидувати паливо для населення та промисловості, які борються з різкою інфляцією“,— зазначили аналітики.

Деталі

Згідно із задумом російського керівництва зміна формули демпферного платежу має призвести до збільшення доходів уряду від податку на видобуток корисних копалин на 350 мільярдів рублів у період з жовтня по грудень, або в понад 1,1% від бюджетних річних витрат. Зазначимо, що торік нафтогазові доходи склали 42% доходів бюджету.

Однак податкові зміни вимагають законодавства, яке не може набути чинності до 1 січня, а російське законодавство запобігає появі податкових вимог заднім числом, що спричиняє збитки.

Згідно з планами російського уряду, витрати на оборону та війну в Україні становитимуть у наступному 2024 році майже третину загальних бюджетних витрат країни.

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росія планує збільшити державні запозичення, щоб допомогти фінансувати те, що вона називає “спеціальною військовою операцією” в Україні в найближчі роки. Країна-терористка розраховує на відновлення доходів від нафти і газу до рівня, що був до початку повномасштабного вторгнення в Україну. А саме: 1 $ = 93,1080 руб.

Контекст

росія у вересні вдвічі скоротила “демпферну субсидію” нафтопереробникам, механізму, що діє на внутрішньому ринку рф задля стабілізації оптових цін на бензин і дизпаливо.

Але нафтопереробники почали експортувати більше, заохочувані також слабкістю рубля. Це спричинило дефіцит дизельного палива та бензину та підвищило внутрішні оптові ціни. Тож уряд рф заборонив експорт більшості палива, та пообіцяв повернути формулу компенсацій нафтовикам в колишньому вигляді.

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Нагадаємо

У серпні УНН, з посиланням на аналітиків писав про те, що росія подвоїла свої цільові витрати на оборону на 2024 рік до більш ніж 100 мільярдів доларів. Це становить третину всіх державних витрат, на тлі того, як витрати на війну в Україні зростають і створюють навантаження на фінанси москви.

У липні активно заговорили про ріст інфляції у рф. Доходи від продажу російської нафти скоротилися майже вдвічі. Іноземні інвестиції зникли, а рубль впав.

А у вересні в росії констатували паливну кризу. За даними це видання BILD вона почалась через війну росії з Україною.

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