Нафта дорожчає на тлі компенсації побоювань щодо поставок слабкими даними з Китаю

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Ціни на нафту зросли на азійських торгах у вівторок після падіння більш ніж на 3% на попередній сесії, на тлі того, як побоювання з приводу постачань, спричинені конфліктом на Близькому Сході, нівелювали похмурі дані з Китаю, пише УНН з посиланням на Reuters.