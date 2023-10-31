Нафта дорожчає на тлі компенсації побоювань щодо поставок слабкими даними з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Ціни на нафту зросли на азійських торгах у вівторок після падіння більш ніж на 3% на попередній сесії, на тлі того, як побоювання з приводу постачань, спричинені конфліктом на Близькому Сході, нівелювали похмурі дані з Китаю, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Грудневі ф'ючерси на нафту марки Brent до 8:37 за Києвом, як повідомляється, зросли на 65 центів, або 0,74%, до 88,10 долара за барель. Січневі ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 63 центи, або 0,73%, до 86,98 долара за барель.
Нафта марки WTI подорожчала на 67 центів, або на 0,81%, до 82,98 долара за барель.
Доповнення
Нафта впала в ціні у понеділок, на тлі того, як інвестори почали виявляти обережність напередодні засідання Федеральної резервної системи США в середу, попри ескалацію атак Ізраїлю на сектор Газа.
"Хоча він здійснив наземну атаку, він також дуже швидко відступив, і наразі Іран вдається тільки до словесного стримування, - сказав аналітик CMC Markets Леон Лі. - Якщо це переросте в повномасштабне вторгнення і в ньому буде задіяний Іран, занепокоєння щодо обмеження поставок можуть знову виникнути".
Ціни відновилися після технічної корекції раніше у вівторок, і потенціал зростання ринку тепер залежить від того, чи Ізраїль розширить свій наземний наступ, додав він.
У замітці аналітиків ING ідеться: "Порушення у постачанні іранської нафти залишається найбільш очевидним ризиком для ринку".
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У Китаї більш слабкі, ніж очікувалося, дані щодо виробничої та невиробничої діяльності посилили побоювання щодо уповільнення попиту на паливо з боку другого у світі споживача нафти.
Ціни отримали деяку підтримку на тлі побоювань щодо перспектив експорту сирої нафти з Венесуели, спричинених невизначеністю щодо виборів.