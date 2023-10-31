Нефть дорожает на фоне компенсации опасений по поводу поставок слабыми данными из Китая

КИЕВ. 31 октября. УНН. Цены на нефть выросли на азиатских торгах во вторник после падения более чем на 3% на предыдущей сессии, на фоне того, как опасения по поводу поставок, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, нивелировали мрачные данные из Китая, пишет УНН со ссылкой на Reuters.