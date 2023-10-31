Нефть дорожает на фоне компенсации опасений по поводу поставок слабыми данными из Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Цены на нефть выросли на азиатских торгах во вторник после падения более чем на 3% на предыдущей сессии, на фоне того, как опасения по поводу поставок, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, нивелировали мрачные данные из Китая, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent к 8:37 по Киеву, как сообщается, выросли на 65 центов, или 0,74%, до 88,10 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 63 цента, или 0,73%, до 86,98 доллара за баррель.
Нефть марки WTI подорожала на 67 центов, или на 0,81%, до 82,98 доллара за баррель.
Дополнение
Нефть упала в цене в понедельник, на фоне того, как инвесторы начали проявлять осторожность в преддверии заседания Федеральной резервной системы США в среду, несмотря на эскалацию атак Израиля на сектор Газа.
"Хотя он совершил наземную атаку, он также очень быстро отступил, и пока Иран прибегает только к словесному сдерживанию, - сказал аналитик CMC Markets Леон Ли. - Если это перерастет в полномасштабное вторжение и в нем будет задействован Иран, опасения по поводу ограничения поставок могут снова возникнуть".
Цены восстановились после технической коррекции ранее во вторник, и потенциал роста рынка теперь зависит от того, расширит ли Израиль свое наземное наступление, добавил он.
В заметке аналитиков ING говорится: "нарушение в поставках иранской нефти остается наиболее очевидным риском для рынка".
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В Китае более слабые, чем ожидалось, данные о производственной и непроизводственной деятельности усилили опасения по поводу замедления спроса на топливо со стороны второго в мире потребителя нефти.
Цены получили некоторую поддержку на фоне опасений по поводу перспектив экспорта сырой нефти из Венесуэлы, вызванных неопределенностью в отношении выборов.